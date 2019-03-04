بالصور| وفد أجنبي يزور معرض «قرية منتجة» بـ«قومي المرأة» في كفر الشيخ

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زار وفد أجنبي مكون من 20 شخصا من 14 دولة أوروبية، اليوم الاثنين، ختام المعرض الرابع لفرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، والذى أقيم تحت عنوان «قرية منتجه»، بمقر فرع المجلس خلال الفترة من 24 فبراير إلى 4 مارس 2019، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، تحت إشراف الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وعلى هامش المعرض، زار الوفد الذي يضم شخصيات من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من المتخصصين في برنامج تمكين المرأة الريفية، بحضور الدكتورة منى سلامة باحث بمركز البحوث الزراعية، والمهندسة زينب حسان، عضو فرع المجلس، وهبة إبراهيم، محامي مكتب شكاوى المرأة، المجلس وتعرفوا على نشأته والهيكل التنظيمي للمجلس وأهدافه وما يقدمه للمرأة المصرية وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ودور فرع المجلس في تنفيذ سياسات وبرامج المجلس في المحافظة في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومناهضة العنف ضد المرأة وكل أشكال التمييز واستخراج الرقم القومي للسيدات غير القادرات واستخراج شهادات أمان للسيدات المستحقات من جميع قرى ومراكز ومدن محافظة كفرالشيخ.

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كما تم التعرف على الخدمات، التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة ووسائل الاتصال بالمكتب وكيفية تلقي شكاوى المرأة، وقام الوفد بالتعرف على العارضات وما يقدمونه من منتجات تخص المرأة المصرية.

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