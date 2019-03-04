10 أطعمة قد تهدد باختناق الأطفال والرُضَّع منها "العنب والفشار"

ذكرت صحيفة "برمنجهام ميل" البريطانية، أن اختناق الأطفال يعد مصدر قلق كبير للأباء والأمهات، حيث أنها مشكلة يمكن أن تواجه أي طفل دون سن الرابعة بسبب عدم اتقانهم لعملية المضغ.

وألقت الصحيفة الضوء على أسوأ 10 وجبات خطرة تتسبب في اختناق الأطفال، وهي كالتالي:

العنب بجميع أنواعه

قالت الصحيفة أن العنب فاكهة رائعة للأطفال ولكن يجب إعدادها بشكل صحيح، حيث يجب الحذر من "قشر العنب" بالنسبة للأطفال لأنه يعد من اسوأ المخاطر، كما أنه من الأفضل أن يقطع بالطول لأربع قطع.

شرائح الجبن

أوضحت الصحيفة أنه من الجيد تقطيع الجبن إلى شرائح للطفل، على أن لا تكون الشرائح كبيرة، حتى لا تعلق في حلقه.

الخضروات النيئة

أوضحت الصحيفة أن الخضار النيئ صحي حقا، ولكن يجب الحذر من كيفية إعداده للطفل الصغير، فمن الممكن أن تعلق القطع بسهولة في الحلق.

الحلويات

ذكرت الصحيفة البريطانية أنه يمكن للحلويات الصلبة، بما في ذلك بيضة الشوكولاته أن تسبب مخاطر الاختناق للأطفال الصغار لأنها قد تكون بنفس حجم مجرى الهواء، بالإضافة إلى تجنب التوفي والعلكة وحلوي المارشميلو لأنها خطرة بشكل خاص على ما قبل المدرسة.

المكسرات والحبوب

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ذكرت "برمنجهام ميل" أن الأطفال الصغار يجدون صعوبة في طحن الطعام بسبب عدم وجود ضروس بالفم. لذلك، فإن المكسرات والحبوب الصحية يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

التفاح

أوضحت الصحيفة أن التفاح وخاصةً قشره، من الممكن أن يكون خطر على الأطفال الصغار، حيث يمكن أن يلتصق في حنجرتهم، مؤكدة أنه يجب فرمه جيدا أو عصره.

زبدة الفول السوداني

يمكن أيضا أن تكون زبدة الفول السوداني المقرمشة خطرا، على الرغم من أن القطع تكون صغيرة، إلا أنها لا تزال في حجم مجرى الهواء للطفل الصغير، مثل قطع الحلوى والمكسرات.

الهوت دوج

قالت الصحيفة البريطانية إن "الهوت دوج" قد يبدو وكأنه غذاء مثالي، خاصة عندما نأتي إلى موسم الشواء. لكن شكل الأنبوب يمكن أن يكونا خطرا على الأطفال ويسبب اختناق كبير.

قطع اللحم

توضح "برمنجهام ميل" أن قطع اللحم يحتاج إلى التقطيع جيداً خاصة أنها يمكن أن تكون مطاطية للغاية للأطفال الذين لم يظهر لهم أنياب بعد.

الفشار

على الرغم من أن الفشار صحي نسبياً، إلا أن هذا لا يعني أنه آمن على الأطفال، لذلك يجب تجنبه حتى يبلغ الطفل أربعة أعوام على الأقل، بحسب الصحيفة.

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