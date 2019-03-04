شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، 3 مقاطع فيديو لها من داخل إحدى صالات الجيم، لتهنئ مدربها بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت "حسين" مقاطع فيديو، وهي تمارس تمرين "البلانك"، لتقوية عضلات الكتف، وعلقت عليه: «كل سنة وأنت مدربي الأفضل.. دائمًا بتدفعني لأكون أفضل.. كل سنة وأنت طيب يا كوتش».
ونالت «حسين» العديد من التعليقات: «أقوى وأشطر ميما.. استمري في الرياضة. شطوره ياميرهان استمري في الرياضة ياقلبي ما في أحلى منها. عاش يا وحش».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بممارسة تمارين «البلانك».. ميريهان حسين تهنئ مدربها بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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