بالفيديو| بممارسة تمارين «البلانك».. ميريهان حسين تهنئ مدربها بعيد ميلاده

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، 3 مقاطع فيديو لها من داخل إحدى صالات الجيم، لتهنئ مدربها بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت "حسين" مقاطع فيديو، وهي تمارس تمرين "البلانك"، لتقوية عضلات الكتف، وعلقت عليه: «كل سنة وأنت مدربي الأفضل.. دائمًا بتدفعني لأكون أفضل.. كل سنة وأنت طيب يا كوتش».

ونالت «حسين» العديد من التعليقات: «أقوى وأشطر ميما.. استمري في الرياضة. شطوره ياميرهان استمري في الرياضة ياقلبي ما في أحلى منها. عاش يا وحش».

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