بالصور| مايا مرسي تستقبل سفير الدنمارك بالقاهرة لبحث آفاق التعاون

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مكتبها اليوم، السفير توماس أنكر كريستنسن، سفير الدنمارك بالقاهرة، للتعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة المصرية والنهوض بها بكافة المجالات، وبحث سبل فتح آفاق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

ورحبت الدكتورة مايا بالسفير الدانماركي في المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن مصر تحتفل خلال شهر مارس باليوم العالمي للمرأة، وبيوم المرأة المصرية.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه بمناسبة مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، قد انطلقت بدءًا من أول مارس الجاري فعاليات احتفالات المجلس القومي للمرأة بهذه المناسبة، تحت شعار "المرأة المصرية .. أصل الحكاية"، وتمتد على مدار 16 يوما، تكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن احتفالات هذا العام يتم من خلالها تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والتوعوية والصحية بجميع فروع المجلس بالمحافظات وبالتعاون مع كل من وزارات الثقافة والصحة والسكان والشباب والتضامن الاجتماعي، للوصول إلى السيدات في قرى ونجوع مصر.

ومن جانبه، أشاد السفير توماس أنكر كريستنسن، سفير الدانمارك بالقاهرة، بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتعلقة بالنهوض بملف المرأة بشكل عام وبمواجهة مشكلة الزيادة السكانية في مصر واعتبارها من الملفات ذات الأولوية لدى الدولة، معرباً عن سعادته بالجهود والأنشطة التي تقوم بها الدوله حالياً في هذين الملفين باعتبارها من الملفات ذات الأهمية الكبيرة التي تحتاج إلى العمل على ايجاد حلول لها.

وأكد أهمية العمل على تمكين المرأة والفتاة في جميع المجالات وتعليمهن من أجل توعيتهن بأهمية دورهن لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وتأثير هذه الزيادة على مستقبل البلد وأحلامها في النهوض والتقدم.

وأشاد السفير باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها استراتيجية قوية شاملة ومتميزة و متضمنه لجميع الأهداف الإنمائية 2030، كما أشاد بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها ودمجها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأعرب عن رغبته في التنسيق للتعاون بين المجلس القومي للمرأة والدنمارك في مجال النهوض بملف المرأة المصرية في جميع المجالات المختلفة.

وأوضحت دكتورة مايا أنه جرى إصدار قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام 2018، والذي ينص على أن المجلس القومي للمرأة مجلس قومى مستقل، يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، مشيرة أن ذلك أعطى قوة للمجلس وسهل التعاون مع باقي المؤسسات والوزارات في الدولة من أجل النهوض بملف المرأة والدفع بها إلى الأمام، مشيرة إلى أن ملف المرأة حاليا يحتل مساحة اهتمام كبيرة في الدولة بمساندة ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس لديه 27 فرعا بجميع المحافظات، كما أن لديه مكتب لشكاوى المرأة لتلقي شكاوى السيدات بمختلف محافظات الجمهورية، كما يضم المجلس عدد من اللجان المتخصصة في مختلف المجالات تضم عدد كبيرمن الخبراء والمتخصصين في مجالاته، مشيرة أيضاً إلى وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة والتي يتعاون المجلس معها.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتي أطلقها المجلس في عام المرأة المصرية 2017، والتي تعتبر دليلاً مباشرًا على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من تمكين المرأة، مؤكدة أن الرئيس أقر الاستراتيجية في بداية عام المرأة المصرية 2017، وقام بإعلانها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة، كما تم انشاء مرصد المرأة المصرية لوضع المؤشرات الداعمة للمرأة من أجل متابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2017 المرتكزة على اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت رئيسة المجلس انها ستشارك ضمن وفد من جمهورية مصر العربية في حضور فعاليات لجنة وضع المرأة بالامم المتحدة csw63 والتي ستعقد بنيويورك في الفترة من 11-22 مارس الجاري.

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