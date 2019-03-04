دينا بملابس «cow boy».. وجمهورها: أحلى جلسة تصوير

حرصت الفنانة دينا، على مشاركة جمهورها لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «ا نستجرام».

وظهرت في الصور مرتدية ملابس تشبه «cow boy»، وحازت الصور على إعجاب متابعيها، حيث علق أحدهم: «القمر بزيادة أحلى جلسة تصوير»، وقال آخر: «شكلك مختلف وجميل».

وكانت الفنانة دينا، قد حرصت على الرد على تصريحات الراقصة صافيناز وذلك عند قولها إن الرقص الشرقي في مصر يفقد بريقه، لأن الراقصات الحاليات لا يحترمن أصوله، وردت دينا حينها أنها لا يحق لها انتقاد الراقصات المصريات.

يذكر أن الفنانة دينا، شاركت، في السباق الرمضانى الماضي بمسلسل «رحيم» مع النجم ياسر جلال ومحمد رياض.

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