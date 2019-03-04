«القومي للمرأة» يهنئ نور الشربيني بفوزها ببطولة العالم للإسكواش

يتوجه المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة للاعبة العالمية نور الشربيني، بمناسبة فوزها ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للمرة الثالثة، والتي أقيمت بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بهذا الفوز المستحق للاعبة المحترفة نور الشربيني وأنه إنجاز جديد يضاف إلى رصيدها المشرف، مؤكدة أن هذا الفوز ليس بجديد على اللاعبة المصرية، التي رفعت اسم مصر عاليا في جميع البطولات الدولية، التي شاركت فيها، وأنها نموذج مشرف للفتاة المصرية، متمنية لها المزيد من النجاحات.

يذكر أن نور الشربينى فازت على زميلتها المصرية نور الطيب، المصنفة الثالثة، في المباراة، التي جمعت الثنائى بنهائي البطولة، بثلاثة أشواط مقابل شوط، لتحصد البطلة المصرية لقبها الثالث على عرش الإسكواش العالمي، حيث سبق وتوجت الشربيني بالبطولة عامي 2015 و2016 على التوالي.

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