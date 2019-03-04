كايا جيربر تعرض أزياء فالنتينو وجيفنشي في اليوم نفسه.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرّغم من صغر سنّها التي تصل إلى 17 عامًا، استطاعت "كايا جيربر" من حفر اسمٍ بارزٍ لها في عالم الأزياء، مكّنها من خوض أسابيع الموضة العالمية، وعرض أزياء كُبرى دور التصميم العريقة.

وتُشارك غربر حاليّاً في أسبوع باريس للموضة، وحظيت العارضة أمس الأحد بيومٍ حافلٍ بالمهمّات، حيث إنها شاركت في فعاليات عروض أزياء اثنتين من كُبرى دور الأزياء العالمية.

ففي الصّباح، قادت غربر حشد العارضات على منصة علامة فالنتينو الإيطالية الفاخرة، حيث عرضن مجموعة خريف وشتاء 2019، وأطلقت العرض بإطلالة استثنائية لم نعهدها من قبل، تألّفت من فُستان هودي لونه أبيض، تزيّن بطبعات البيكسل الضّخمة، ونسقت فوقه جاكيتا غريب التّصميم لونه برتقالي صارخ، تشعّبت منه الخيوط، وكأنّ صناعته لم تكتمل بعد.

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أكملت ابنة العارضة المُخضرمة "سيندي كروفورد" إطلالتها بارتداء جوارب طويلة سوداء، وانتعلت في قدميها كعبا عاليا أسود، بينما حملت حقيبة خمرية اللون، ووضعت على رأسها قبّعة حريرية، واعتمدت ظلال عيون دخّانية باللون الأحمر.

وفور انتهاء عرض أزياء علامة فالنتينو، سُرعان ما بدّلت كايا ملابسها، من أجل الانطلاق للمُشاركة في عرضِ أزياءٍ آخر لصالح علامة جيفنشي، إذ ارتدت إطلالة مُختلفة كُلّيًا عمّا عرضته مع فالنتينو.

وأسدلت العارضة الشّابة فُستانًا كلاسيكيًّا جاء بقصّة الأوف شولدر، وانسدل على جسدها الرّشيق حتّى لامس الأرض بنهاياتٍ واسعة بطيّات، وتزيّن جزؤه العلوي بزخرفات الألماس التي رصّعت الفُستان بنمطٍ هندسيّ مُتقن، واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية ومكياجا بلون النيود، فضلًا عن ارتدائها عدساتٍ شمسية شبه شفّافة.