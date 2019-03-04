تعرّفي على مفاتيح قلب الرجل والتقرّب منه وفقًا لبرجه

يعتمد كسب قلب الرجل أو التقرّب منه، على معرفة شخصيته وطباعه, لذا، تلعب الأبراج دورًا مهمًا في تحديد شخصية وصفات الأبراج وفق العناصر التي تنتمي إليها، سواء المائية أو الترابية وحتى النارية. فإذا كنت من مواليد برج الدلو، وترغبين بكسب قلب الرجل لك والتقرّب منه، نطلعك على مفاتيح جذب كل رجل وفق برجه في السطور الآتية:

إذا كنت من برج الدلو وقابلت:

رجل الحمل: غرابة كلامك وطرافتك تعجبه فورًا.

رجل الثور : ابتعدي عن الروحانية معه وإلا ظنّ أنك لا تحبين الحب.

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رجل الجوزاء: كوني مريحة وطريفة، فلن يقاومك.

رجل السرطان: حدّثيه عن صحته وعائلته ومشاكله الصغيرة. سيغرم بك.

رجل الأسد: فضّليه عن الجميع يثبت لك حبّه.

رجل العذراء: الرصانة والابتعاد عن الطرافة، هكذا تكسبين قلبه!

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رجل الميزان: احترسي من البوح له، أنّك مع العيش المشترك بلا رابط، إنه يحلم بالزواج.

رجل العقرب: لطفك يحولّه إلى أسير لك. فاستفيدي من ذلك.

رجل القوس: مثاله قد يكون مشابهًا لمثالك الأعلى. افتحي قلبك له!

رجل الجدي: حدثيه بوضوح وإلا جرحك دون قصد.

رجل الدلو: تفهمان بعضكما طالما أنكما تتقاسمان الطموحات نفسها. لذا، شاركيه أفكاره سيعشقك.

رجل الحوت: أخبريه عن حاجتك للاتحاد به، واستعملي كلمة "مشاركة" أو "إنصهار" أو ما شابه يتعلّق بك.

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