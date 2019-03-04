محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
نقل التليفزيون المصري عن البنك المركزي اليوم الإثنين قرارًا بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية. وقال التليفزيون في شريط أخبار بثه على شاشة الفضائية المصرية، إن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.
وبحسب التليفزيون فإن البنك ينبه المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية.
ومن العادات التي يشتهر بها المصريون، الكتابة النصية على العملات الورقية سواء كانت للتهنئة في أعياد الميلاد، وحفلات المولود "السبوع" أو كنوع من المكافأة المالية التي يعطيها المدرس لطلابه، ويستخدمها العشاق من خلال كتابة عبارات الحب لتكون ذكرى.
في حال رغبتك في صرف تلك العملات، إليك بعض الطرق التي تساعدك على إزالة العبارات النصية من على العملات بطرق آمنة، بحسب ما جاء في موقع Wiki how الأمريكي، في الصفحات التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار النبك المركزي.. 3 طرق تخلصك من الكتابة على العملات الورقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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