غير البرتقال.. 10 أطعمة تحتوي على فيتامين" سي" بنسبة كبيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
يعتبر فيتامين C، من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهو ضروري لتطوير أجهزة الجسم، وحماية الأوعية الدموية والغضاريف من خطر الإصابة، إضافة إلى حماية جهاز المناعة من خطر الإصابة بالأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي تعمل على حماية الجسم من خطر الإصابة بالسرطان.
ويبحث المصريون دائمًا على فيتامين C، في البرتقال فقط، ولكن هناك 10 أنواع أخرى من الأطعمة تحتوى على فيتامين C بنسبة أعلى من البرتقال، ومتواجدة في ثلاجتك دون معرفة قيمتها.
جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c بالنسبة عالية أكثر من البرتقال، بحسب ما جاء في موقع Everyday health الأمريكي المتخصص في مجال الصحة العامة، في السطور التالية:
1- الجوافة:
2- الفلفل:
3- الكيوي:
4- الفراولة:
5- البرتقال:
6- البروكلي:
7- الطماطم:
8- السلق:
9- البازلاء:
10- الريحان:
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