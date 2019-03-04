بالصور| كيف ظهرت "درة" في أسبوع الموضة بباريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تجذب الفنانة التونسية درة، الأنظار وعدسات المصورين إليها خلال الحفلات والمناسبات المختلفة، إذ تتألق بإطلالات مميزة، لتبدو في أبهى صورة.

وجمعت "درة" في عرض الأزياء الخاص بالعلامة التجارية Dior المُقام في باريس ضمن أسبوع الموضة الفرنسي، بين الأناقة والأنوثة، إذ ارتدت توب أسود وجيب جلد متوسطة الطول من نفس اللون، ونسقت معهما حقيبة من ماركة ديور سوداء، وبليزر كاروهات باللون الرمادي.

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وخضعت "درة"، لجلسة تصوير جديدة لها وتصدرت غلاف مجلة "ماري كلير" العربية، ظهرت فيه بإطلالتين؛ الأولى ببدلة حمراء اللون تشبه ملابس السيرك، والأخرى بفستان بيج اللون تزين بالرسومات تشبه اللوحات الفنية والريش الأسود، على هامش مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، والتي نالت إطلالاتها إعجاب متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعن تصميم الفستان؛ قالت خبيرة الموضة هدى عصام لـ"الخليج 365" إن عادةً تلجأ درة في تصاميمها إلى الفخامة والرقى، لذا حرصت في أحدث ظهور لها على السير على نفس النمط واختارت تصممين متنوعين في جلسة التصوير، الأول جعلها تبدو فتاة أوربية رشيقة، لكن كان الأفضل أن تنسق إطلالتها مع حقيبة ذات التصميم الصغير، وتحديد منطقة الخصر عن طريق وضع حزام رفيع للغاية، بجانب أنه كان من الأفضل أن تكون تعتمد على درجات اللون البني في شعرها.

وأضافت: "أما عن الإطلالة الثانية مستوحاه من طابع وأجواء السرك، "البليزر مع البنطلون النبيتي جيدة، والإطلالة في المجمل رائعة خاصة مع إدخال اللون الأسود على رابطة العنق وشبكة الوجه، بينما جاءت الإطلالة الأخيرة في عرض الأزياء مذهلة عليها، واستخدام قماش الدنيم الممزوجة بالأقمشة ذات الطبعات والرسومات الرومانية، بصفة عامة تميّز فستان درة بالبساطة الراقية".