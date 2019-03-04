عملية ولادة طبيعية تتسبب في "طلاق زوجة": "جوزي مبقاش مرتاح في العلاقة"

"انتي السبب في ده.. اتحملي نتيجة غلطتك لأنك ولدتي طبيعي بدون أذني".. كلمات عبرت بها إحدى السيدات المغلوبة على أمرها عقب إحدى المجموعات السرية الخاصة بالفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

فلم تتوقع السيدة التي قررت نشر قصتها - دون ذكر اسمها - أن زوجها عقب رجوعه من السفر، يتحول لشخص آخر، فبدلًا من أن يستقبلها بأحضانه الدافئة، وسعادته لإنجابها مولودها الأول، قام بالتعدي عليها بسبب ولادتها ولادة طبيعية بدلًا من القيصرية.

قائلة: "عاشرني بعد شهر ونصف من الولادة، وفاجأة انهال عليا بالضرب، لأني ولدت طبيعي، وقالي الأمر ده مش مريح بالنسبة لي خلال العلاقة".

وأضافت: "وداني بيت أهلي غضبانة، وقالي مالكيش عندي حقوق، كان لازم تستأذني وأقولك ايه اللي يريحني، أنتي السبب في ده واتحملي نتيجة غلطتك".

وتسألت السيدة في النهاية مستنجدة بغيرها من ذوي جنسها، هل من الممكن حل الأمر وديًا، أم أن القانون قد ينصفها في تلك المعركة مع زوجها، الذي قرر تطليقها.

وتفاعل العديد من الفتيات، اللاتي حاولن أبداء رأيهن في الأمر، في محاولات منهن لإنقاذ الموقف، فنصحن بعض الفتيات صاحبة المشكلة، بالرجوع للطبيب كي تخضع لعملية "تجميل مهبلي" عقب الولادة، في حين وجد البعض أنه من الأفضل ذهاب السيدة لإحدى الصالات الرياضية لممارسة بعض التمرينات التي تساعدها في "تضييق المهبل".

وعلى الجانب الآخر، رفضن البعض أسلوب الزوج من الأساس، مشجعين السيدة باللجوء للقانون، للطلاق والحفاظ على حقوقها، قبل أن يبادر الأخير بقضية "تطليق".

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ـ هتاخد كل حقوقها وبالقانون:

هكذا أوضحت زينب محمد المحامية، موضحة أن موقف الزوجة في هذا الأمر، هو الأقوى، حتى وإن قام الزوج برفع دعوة تطليق، قائلة: "هي ممكن ترفع دعوة طلاق للضرر، بسبب عدم قيام علاقة شرعية بينها وبين زوجها".

وأضافت خلال حديثها لـ"هُن": "حتى لو زوجها رفع دعوى تطليق لكي يخلي مسؤليته، فالتقارير الطبية التي دفعت السيدة للولادة طبيعيًا بدل من القيصري ستكون في صفها"

قائلة: "أكيد مولدتش بمزاجها في دكتور اللي قرر وفي تقارير تثبت صحة موقفها، وتخليها تحصل على كل حقوقها".

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد بالقصر العيني، أن بعض الرجال قد لا يُفضلون بالفعل الولادة الطبيعية لما قد تتركه من أثر سلبي، كاتساع المهبل، الأمر الذي لا يُفضله الرجل دومًا أثناء العلاقة الحميمة.

وأوضح حسن، خلال حديث سابق له لـ"هُن"، أن توسيع المهبل قد يحدُث بسبب الإنجاب المُتكرر، وعدم ترك فُرصة مُناسبة بين الولادة والأخرى، كما أن بعض الأطباء قد يخطئون أثناء عملية الإنجاب ما يُزيد من فرصة توسيع مهبل المرأة.

واختتم استشاري النساء، حديثه في النهاية، إنه يُفضل قص المكان المُراد لخروج الجنين، ومن ثم الخياطة على الفور، لتجنب تلك المُشكلة تمامًا، وحتى لا تتعرض المرأة لما يُسمى بالسقوط المهبلي.

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