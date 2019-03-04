"قومي المرأة" بالإسماعيلية يبدأ فعاليات الاحتفال بالمرأة بالمصرية

أطلق المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، برئاسة ماجدة النويشي، فاعليات مبادرة الاحتفال بالمرأة المصرية خلال مارس، تكريما لدورها في بناء المجتمع ونهضة الوطن، برعاية اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومشاركة عضوات المجلس، وبحضور سعيد عبد الغني المشرف على المبادرة من الأمانة العامة بالقاهرة.

يتضمن البرنامج حملات طرق الأبواب بمراكز وقرى المحافظة ومقابلة سيدات القرى والنجوع للتعرف على أهم المشاكل والمعوقات وتسجيلها لرفعها للأمانة العامة، ووضع حلول مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة تلك المشاكل وتفعيل مبادرة لأني رجل وعدد من الندوات على مستوى المحافظة.

وأكدت ماجدة النويشي، أن الاحتفال بالمرأة المصرية 2019 له طابع خاص ومميز بالإسماعيلية، حيث تستمر الاحتفالات على مدار 15 يوما تتضمن عدة برامج، منها مخيمات في الحدائق العامة ستشمل العديد من الأنشطة المختلفة، ما بين معارض وفنون وثقافه ومباريات كرة قدم نسائية، وإبراز التراث الإسمعلاوي، داعبة النويشي مشاركة جموع شعب الإسماعيلية.

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وأشار سعيد عبدالغني المشرف العام على المبادرة، إلى أن فعاليات اليوم شملت حملة طرق الأبواب التي نفذت بمركز ومدينة التل الكبير بقرى الظاهرية وأبو عاشور والجزيرة الخضراء والقصاصين والملاك، شملت لقاءات مع أهالي القرى وإلقاء الضوء على أهداف ورسائل المبادره أهمها "ساندي بلدك"، و"بلدك سر قوتك"، "الأم مدرسة"، ومبادرة "2 كفاية"، "تكافل وكرامة"، و"مبادرة 100 مليون صحة"، بمشاركة أعضاء الفرع بالمحافظة.

كما شمل لقاء جماهيري على هامش إحتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية، كما تم التعريف عن نبذة لما تم مناقشته، التعريف بالمجلس القومي للمراة والتعريف بمكتب شكاوى المراة والخدمات التى يقدمها للسيدات كما تحدثت مقررةالفرع عن الخدمات التى تقدمها الحكومةمحافظة الاسماعيلية كما تناولت حملة لانى رجل اهميه دور الرجل بجانب المرأة كداعم ومساند لها و مسئول عنها وصاحب قرار وبيده احتواء كثير من المشكلات التى تؤثر على امن واستقرار المرأة بصفه خاصه والأسره بصفه عامة وتتضمن رسائل الحملة:-

دعم عمل المرأة، دعم المرأة في التعليم، مناهضة العنف ضد المرأة، تشجيع المرأة في بيئة العمل، مساعدة المرأة في الأعمال المنزلية.

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