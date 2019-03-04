مجموعة هيرمس لخريف 2019.. لمسات ثورية ومتمردة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجحت المجموعات النسائية للعلامة الفرنسية "هيرمس" في التفوق على المجموعات الرجالية بفارق كبير السنة الماضية، وهذا ما دفع المديرة الإبداعية Nadège Vanhee-Cybulski للعودة في هذه المجموعة الجذابة إلى تراث العلامة، مع إضافة لمستها الشخصية المتمردة.

وجاءت تصاميم المجموعة بطابع الأناقة، إلى جانب الجُرأة في بعض الأحيان، فبرزت الشورتات بخصر عالٍ بصور ظلية مختلفة كالواسعة، والضيقة والمثيرة.

وكان الجلد القماش الأبرز في المجموعة، حيث زين أطراف معاطف الصوف والكشمير، وأتى على شكل جاكيتات راكبي الدراجة النارية مزينا بسحابات متعددة، وعلى شكل معطف أخضر مربوطا بحزام نحيف، وبجيوب عسكرية كبيرة الحجم.

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وافتتح العرض بتقديم بدلة تنورة سوداء من جلد الغزال بخياطة بيضاء نقية مزينة، دُمج معها مجموعة من الأزرار المعدنية بمختلف الأحجام والأشكال.

وتضمنت المجموعة أيضًا بلوزات حريرية مطبّعة بالأوشحة بمزيج من درجات اللون البرتقالي، مع ظهور اللون نفسه على بطانة معطف الشرنقة ذي الوجه المزدوج، والمصنوع من الكشمير باللون العاجي.

وبرز أيضا في العرض فستان بالنمط الفيكتوري مصنوع من التريكو باللون العاجي، جاء بياقة عنق مزينة بكشاكش تمتد حتى الأكمام، كما جاء مظللا بلمسات من الجلد الطبيعي، يجسد بشكل مثالي طابع المجموعة الأنثوي الراقي.