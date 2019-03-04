انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: قطار جديد يُحدث ضجة في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 02:31 مساءً - انحرف قطار في مصر بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن القضبان فور انطلاقه من المحطة، دون أن يتسبّب الحادث بأي إصابات، وذلك بعد أيام قليلة من حادثة قطار "محطة مصر".

وقالت هيئة السكك الحديدية: إن "القطار رقم 4015 ركاب أبو قير، تأخر نتيجة سقوط عجلة إحدى العربات بمحطة سيدي جابر"، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

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وأكدت أنه عند خروج القطار عن القضبان لم تحدث أي إصابات للركاب، وأنه على الفور استُقدمت آلات الرفع وسواها لإزالة آثار الحادث، لافتاً إلى أن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر بالحادث ومستمرة بشكل طبيعي.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام على حريق محطة مصر المروع، إثر اصطدام قطار بالمصدات الحديدية الموجودة على أحد أرصفة المحطة وخروجه عن القضبان، ليقتل 22 شخصاً ويصاب 43 آخرون.

ويرجع الخبراء أسباب كثرة حوادث القطارات في مصر إلى تقادمها بالدرجة الأولى، وغياب دور الحكومة عن إصلاحها، فضلاً عن العامل البشري الذي قد يتجسّد في حالات إهمال وظيفي.