انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الفلبين يرغب بتغيير اسم بلاده والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 02:31 مساءً - جدد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، رغبته في تغيير اسم بلاده التي سُميت باسم الملك الإسباني فيليب الثاني.

وأوضح دوتيرتي، في خطاب ألقاه الليلة الماضية، أنه ليس لديه اسم محدّد بعد، قائلاً: "أريد تغييره في المستقبل. ليس لدي اسم محدد بعد، لكن بالتأكيد أودّ تغيير اسم الفلبين؛ لأنها سُميت على اسم الملك فيليب".

وأضاف: إن "الفلبين لم يكن لديها خيار بعد تسميتها باسم الملك فيليب الثاني عندما اكتشفها الإسبان في عام 1521".

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ولكنه أشار إلى أنه يتفق مع فكرة الرئيس الفلبيني الراحل، فرديناند ماركوس، الذي أراد تسمية الفلبين بـ"ماهارليكا".

وكان دوتيرتي قد ردد فكرة إعادة تسمية الفلبين خلال خطاب في ماغوينداناو، حيث وزّع أوراق ملكية أراضٍ للمستفيدين من قرار الإصلاح الزراعي.

وذكر سالفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، في وقت سابق، أن إعادة تسمية الفلبين ستحتاج إلى قانون جديد واستفتاء وطني.