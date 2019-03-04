انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع قائد طائرة و4 أمريكيين فى تحطم مروحية شمالي كينيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 02:31 مساءً - لقي 4 أمريكيين وقائد طائرةٍ مصرعهم، إثر تحطم طائرة هليكوبتر بعد سقوطها الليلة الماضية، في الحديقة الوطنية المركزية بكينيا، التي تقع على الحدود الشمالية للبلاد مع إثيوبيا.

وقالت الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، في تغريدة على صفحتها بـ"تويتر"، نقلتها صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية: إنَّ "سبب تحطم الطائرة لا يزال غير مؤكد، وإنه سيتم إعلان أسماء الضحايا بمجرد إبلاغ أقاربهم".

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وأضافت أن المروحية كانت واحدة من اثنتين هبطتا في "معسكر خيام" بالجزيرة، وأن الطائرة الأخرى أقلعت من المنطقة بأمان.

وذكرت شبكة الأخبار الكينية "كابيتال إف إم في"، صباح اليوم، أن الأمريكيين كانوا من السياح الذين زاروا المعسكر، وكانوا في طريق عودتهم عندما وقع الحادث.

وقالت الشبكة الإخبارية إن الطيار يسمى ماريو ماجونجا، وإنه من بين الطيارين العاملين مع نائب الرئيس الكيني وليام روتو.