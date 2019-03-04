انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 5 أشخاص بسقوط مروحية إنقاذ غربي إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 02:31 مساءً - لقي 5 أشخاص مصرعهم، ظهر الاثنين؛ جراء سقوط مروحية إنقاذ في محافظة "جهارمحال وبختياري" جنوب غربي إيران.

وقال جعفر مرداني، المساعد السياسي والأمني لمحافظ "جهارمحال وبختياري"، إن المروحية سقطت في منطقة سرتشنيز التابعة لقضاء كيار بالمحافظة المذكورة؛ ما أسفر عن مصرع طاقم المروحية المكوّن من 5 أشخاص"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

والمروحية المنكوبة تابعة لجامعة العلوم الطبية الإيرانية، وكانت في طريقها لتقديم المساعدة لامرأة حامل.

ولم تُعرف على الفور أسباب الحادث.