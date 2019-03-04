مايا مرسي تترأس جلسة مناقشة بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين"

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في إطار احتفال المجلس القومي للمرأة، أطلق الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس جلسة مناقشة بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين"، وذلك احتفالا باليوم العالمي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومجموعة من القيادات النسائية.
ووجهت مرسي، في كلمتها التهنئة إلى نساء مصر احتفالا باليوم العالمي للمرأة، مضيفة أننا نحتفل تلك الفترة بمئوية المرأة المصرية مائة عام من الكفاح.
وأكدت أن المرأة المصرية شريك أساسي في النهوض بالاقتصاد القومي، مشددة على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدول للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا من أجل دفع الاقتصاد القومي إلى الأمام، كما أننا نعمل للوصول إلى المعدل العالمي لتمثيل المرأة ليصل إلى 30% من شاغلي الإدارات العليا بالقطاعي العام والخاص.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التهنئة إلى سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يصب في صالح الاقتصاد القومي.
وأوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن الشركات التي تمثل فيها المرأة الإدارات العليا تسير بشكل جيد، مؤكدا أننا نعمل على زيادة نسبة المرأة في الإدارات العليا بالشركات.
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