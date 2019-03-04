بالفيديو| رقص طلاب المدرسة "الأمريكية الدولية" على "مافيا"

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال، داخل"المدرسة الأمريكية الدولية"، وظهروا خلاله وهم يرقصون على أغنية "مافيا".

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتخطت نسبة المشاهدة لحوالي 54 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

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