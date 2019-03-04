دراسة: نصف النساء على موقع "فيسبوك" يتعرضن للتحرش

تعاني أغلب السيدات حول العالم من التحرش، سواء كان جسدي، أو لفظي، الأمر الذي يعرض سلامتهن للخطر، فضلًا عن الإيذاء النفسي اللاتي يتعرضن له، ومؤخرًا أصبح العديد منهن يتعرض للتحرش الإلكتروني، من قِبل رواد "فيسبوك".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، سلطت الضوء على دراسة حديثة، تؤكد أن أكثر من نصف النساء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتعرضن للتحرش، بما في ذلك مطاردة بعضهن، بحسب ما أفادت .

وتشير الإحصائية إلى إن 57% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة، قد تعرضن للمضايقات كإرسال صور فاضحة لهن، أو تلقي عبارات مسيئة، أو حتى تهديدات، عبر حسابتهن على الموقع، كما وصل الأمر لنشر صورهن بدون علمهن.

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وفي استطلاع آراء، قامت به صحيفة "صنداي تايمز" ومجموعة "ليفيل أب" النسوية، شمل 1016 من مستخدمات الـ "فيسبوك" انتقدن الموقع لعدم سرعته في الحفاظ على أمان مستخدميه.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم "فيسبوك"، إن الموقع لا يسمح بالبلطجة أو المضايقة أو خطر الأذى الجسدي أو التهديد للسلامة، ويزيل المحتوى ويعمل مع الشرطة عندما يدرك القضايا.

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