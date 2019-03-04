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نشرت إيلما أفيرو، شقيقة نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجموعة صور جديدة لها بـ"إطلالة هندية"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت "أفيرو"، بـ"ساري" أحمر اللون، يحمل نقوش لامعة، بالإضافة إلى وشاحي ذهبي اللون، بالإضافة إلى تزين جبهتها ورأسها بـ"إكسسوارات" هندية، خلال حضورها "كرنفال" بخليج ليندوس في اليونان.
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية على آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات المعجبة بإطلالة "شقيقة الدون".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| شقيقة كريستيانو رونالدو ترتدي "ساري هندي أحمر" في خليج ليندوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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