بالصور| "الآلة الحاسبة البشرية".. فتاة تتوج بلقب "الطفلة العبقرية" لعام 2019

فازت الطفلة "نيشي أوغالي"، صاحبة الـ12عامًا، من "مانشستر"، في مسابقة "المعلومات الاستخبارية"، ونالت جائزة "قناة الأطفال الرابعة"، لعام 2019، وحصلت على معدل ذكاء أعلى من العالم "أينشتاين"، وأطلق عليها اسم "الآلة الحاسبة البشرية".

تفوقت "نيشي" على منافسيها بهجائها الكلمات المعقدة بشكل صحيح، وتضمنت المسابقة أسئلة حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك العلوم والرياضيات، وحصلت على 10 درجات وحصل منافسيها على 5درجات، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

توجت "نيشي"، بلقب الطفلة العبقرية، بحضور والديها، ويعمل والدها في آمن تكنولوجيا المعلومات، ووالدتها تعمل محاسبة.

وعن سبب دخولها مسابقة المعلومات الإستخبارية، ذكرت: "لقد كان أمرًا مذهلًا، ومن الأسباب الرئيسية لدخولي المسابقة تعديل الصور النمطية حول عدم قدرة الفتيات على القيام بالرياضيات أو الفيزياء، وإثبات أن ذلك ليس أمرًا صحيحًا على الإطلاق".

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