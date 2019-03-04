بالفيديو| بـ"بدلة رقص ميتالك".. جوهرة ترقص على "مافيا" في الأردن

نشرت الراقصة الروسية، جوهرة، مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تؤدي وصلة رقص على أغنية، محمد رمضان الأخيرة "مافيا" خلال تواجدها بإحدى الفنادق بالأردن.

وظهرت الراقصة، مرتدية بدلة رقص ميتالك، مكونة من قطعتين، ومُطعمة بالسلاسل، والفصوص اللامعة.

يذكر أنه منذ طرح الأغنية، ولم تترك الراقصة الروسية، مناسبة إلا وأدت عليها رقصة جديدة.

فكانت ظهرت في الفترة الأخيرة، بإحدى حفلات الزفاف، وهي ترقص على أنغام "مافيا" أيضًا، والتي ظهرت من خلالها مرتدية بدلة رقص باللون الأحمر، مزينة بنجوم باللون السيلفر.

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فضلًا عن ظهورها من قبل أيضًا مرتدية "جيب" تصل للركبة، مع "تيشيرت" نصف كم، باللون الأسود، كما اعتمدت على شعر منسدل، ومكياج هادئ.

كما إنها ظهرت منذ شهر تقريبًا في مقطع فيديو وهي ترقص للمرة الأولى على الأغنية، وارتدت خلال الفيديو، بدلة رقص من اللون الأخضر الليموني، مكونة من قطعتين، فيما تركت شعرها منسدلا.

وكتب المعلقون على الفيديو، "أخيرا وبعد طول انتظار"، في إشارة إلى انتظارهم لوصلة رقص على أغنية محمد رمضان الجديدة.

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