جيجي حديد بستايل "قبيح" في حفل "فوغ".. وبيلا ليست أفضل حالاً منها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في مواسم إطلاق آخر صيحات الأزياء خلال أسابيع الموضة، تُصدّر دور الأزياء العالمية مجموعاتٍ مُختلفة من التنسيقات والإطلالات بمُختلف الأذواق، لكن ليس من الضّروري لكل صيحة موضة جديدة أن تكون جميلة ومُلفتة، فبعضها يأتي قبيحًا، بل ومُضحكًا في بعض الأحيان.

وفي حدث فوغ الذي أقامته المجلة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس أمس الأحد، حضرت الشقيقتان جيجي وبيلا حديد الحفل، مُرتديتين إطلالاتٍ لم تتناسب مع رُقي الحدث، فخانهما الاختيار غير المُوفّق، على الرّغم من سُمعتهما كأجمل عارضات الأزياء في العالم وأكثرهنّ أناقة.

ارتدت جيجي تنسيقًا غريبًا من الأزياء، فأسدلت على جسدها الممشوق فُستانًا لونه وردي وأبيض قبيح التّصميم، بطبعات الورود الضخمة والإكسسوارات المُرصّعة، وصل طوله إلى أعلى فخذها، وأضيف إليه لمسة غير لازمة، وهي شريط أسود وربطة "بو" بين خيطي السباغتي للفستان.

وللمزيد من الغرابة، انتعلت جيجي حذاءً أسود اللون رجّاليا وضخما، وارتدت أسفله جوارب سوداء شفافة، بينما حملت حقيبة وردية مُزيّنة بالسلاسل الذّهبية، فكانت إطلالتها أنثوية من الأعلى وخشنة من الأسفل.

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لم يكن حال بيلا حديد أفضل من حال شقيقتها جيجي، إذ ارتدت هي الأخرى إطلالة عملية تصلح لأداء الواجبات اليوميّة، وليس حضور حفل مجلّة "فوغ" الرّاقي، فارتدت فُستانا أسود اللون بياقة دائرية، وتزيّن بقطعة جلدية عند منطقة الصّدر، نسقته مع جاكيت جلدي أسود طويل، وانتعلت في قدميها حذاء جلديا برقبة طويلة.

ولم تعتمد بيلا تسريحة شعرٍ كلاسيكية ومُلفتة للحدث، بل تركت خصلاتها تنسدل على كتفيها، واكتفت بوضع بندانة سوداء، وحملت حقيبة جلدية مُزيّنة بالفرو.