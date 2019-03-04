مجموعةُ إيلي صعب لخريف 2019.. خالية من الزّينة وقويّة في الحبّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للمرّة السّادسة عشرة في أقلّ من 4 أشهر، اجتاح المحتجّون المعارضون للحكومة Gilets Jaunes شوارع باريس، وقاموا بإغلاقها، لكنْ، رغم ذلك، نجح عشّاق الموضة، والمشاهير، في حضور عرض إيلي صعب، لخريف 2019.

وتحدّث المصمّم اللبنانيّ في الكواليس، أثناء وضع اللّمسات النهائية على المظهر الإفتتاحيّ، على أوضاع باريس قائلا: "إنّه وضع صعب جدًا، بصراحة، لا نحبّ أنْ نرى باريس على هذا النّحو، لأنّ الشّعب اللبنانيّ يحبّ باريس، إنّنا نهتمّ بهذه المدينة، فهي بمثابة منزل ثانٍ بالنسبة لنا."

وقال صعب، إنّ مصدر الإلهام لهذه المجموعة، هو "قوّة الحبّ"، فافتتح عرضه لخريف 2019 بسلسلة من الفساتين قصيرة، بطول يصل إلى الفخذ بصورة ظلية منحوتة، ومزيّنة بالكشكشة، عكستْ سحر أناقة الثمانينات، وأتتْ خالية من أيّ زينة، وبنمط المينيماليست.

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وبعد ذلك، قدّم تشكيلة من الفساتين، والسترات، والمعاطف المطبّعة بنمط جريء، من رسوم اليدين، والقلوب، والعيون، كما ظهر هذا النّمط على قطع الترتر، محددًا بحوافّ ذهبية كبدلة bodysuit منسّقة مع تنورة شفّافة، مزيّنة بطبعة قلوب سوداء صغيرة، ومطرّزة بالترتر.

ولم تغبْ عن التشكيلة بدلات التوكسيدو الرسمية الأنيقة، والمصنوعة من قماش المُخمل، فجاءتْ نسخة سوداء مزيّنة بربطة بو، من قماش التفتا المجعّد عند الخصر. كما ظهر قماش التفتا المجعّد، على شكل فستان أخضر داكن، بقصّة الـ ballgown، وبأكمام البالون المنتفخة.

كما ظهرتْ الكابات بشكل كبير في هذه التشكيلة، فأتتْ بدلة التوكسيدو الخضراء البرّاقة، بكاب قصير مطابق، أضفى على الزّيّ لمسة خارقة، وجاء فستان السّهرة، أسود منمق بالترتر، بكاب نحيف، تدلى من كتف واحدة.