جيني باكهام لخريف 2019.. أزياءٌ تختصرُ جمال حقبة الستينات والسبعينات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت المصممةُ المبدعةُ جيني باكهام مجموعتها لموسم خريف 2019 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، واستلهمت تصاميمها من أعمال المصور الشهير سليم آرونز، ولا سيما صور "Poolside Gossip" التي التقطها في عام 1970، واعتمدت جيني باكهام على سحر أناقة الستينات والسبعينات.

وقدّمت تشكيلةً من الفساتين المسائية المُتدفّقة وكابات التول المنسدلة والتي تعكس سحر الأناقة القديمة، واستخدمت المصممة لوحة ألوان هادئة شملت اللون الأزرق الهادئ، والوردي الباهت، والأكوا، والأبيض والشمبانيا، وزيّنت تصاميمها بالريش والتطريزات الكريستالية.

وبين ظلال الباستيل، كانت هناك لمساتٌ من ألوان الجواهر العميقة، كما هو الحال بالنسبة للون الفضي الغني الذي لوّن فستان شيفون من الحرير المطوي، بالإضافة إلى إيماءات خفية وأرشيف أكثر جرأة وإبداعًا مستوحًى من رموز الموضة أمثال ماريان فيثفول ونانسي سيناترا.

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وفي جانب آخر عرضت المصممةُ تشكيلةً من الخيارات العصرية البسيطة شملت البدلات والقطع المنفصلة وفساتين الكوكتيل، فبرز بنطلون قصير بقصّة السيجارة مع قميص بأكمام قصيرة بلون الأزرق الباهت أو النيلي وقد جاء مزينًا بالريش على مستوى الأكمام والحواف، في حين تم تنسيق بدلة جمبسوت من الترتر باللون الليلكي مع كاب تول قصير مطرز ذي حواف مُقلّمة بالريش، ولا شكّ أنه سيليق بجيل القرن الواحد والعشرين.

استكشفي مجموعة جيني باكهام لخريف 2019.