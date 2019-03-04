كاتي سالمون تظهر بإطلالة أنيقة بملابس بحر وردية في تينيريفي

صعدت كاتي سالمون إلى الشهرة خلال فترة عملها في مسلسل "لوف آيلاند" في عام 2016، وظهرت سالمون مؤخرا وهي تتباهى بمنحنيات جسدها في بكيبني مذهل حين وصلت إلى الشاطئ في تينيريفي مع صديقتها إنديا جينينغس، الأحد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن سالمون، 23 عاما، نجمة تلفزيون الواقع خطفت الأنظار وهي ترتدي بكيني باللون الوردي، يكشف عن منحنيات جسدها وصدرها، وتأكدت من أن كل العيون كانت عليها، بينما تتمشى على الشاطئ وهي ترتدي حمالة صدر البكيني التي التفت حول رقبتها، وكذلك سلّطت الضوء على لون بشرتها البرونزي، وخصرها المثير، واعتمدت تسريحة شعر الضفائر الصغيرة، وارتدت نظارة شمسية باللون الأرجواني.

واعتمدت نجمة تلفزيون الواقع مكياجا باللون البرونزي الثقيل حيث الهايلاتر وأحمر الشفاه الداكن، وظهرت مع صديقتها أنديا وهما تلتقطان صورا وتظهران منحنيات جسدهما وكذلك الوشم، ويبدو أنهما كانتا تستمتعان بوقتهما، حيث تمشيتا على الشاطئ، وارتدت إنديا بكيني لايس، وحملت كاتي على ظهرها، وليس غريبا أن تحدث كاتي ضجة بعد ظهورها في "لوف آيلاند" عام 2016، وهي معروفة لمشاهدي برنامج "آي تي في 2" لارتباطها بالنجمة الراحلة صوفي غرادون، في مسلسل التعارف الواقعي، وكانت صوفي مرتبطة بتوم باول لكن في وقت لاحق اقتربت من كاتي بعدما تركت البرنامج، لكن بعد وقت قصير عادت لتوم مرة أخرى، مما دفع كيتي إلى الارتباط بآدم ماكستيد، وتحدثت كاتي عن الإهانات التي تلقتها من مجتمع المثلين جنسيا، بعد ارتباطها بصوفي.

وتحدّثت لبرنامج فيكتوريا ديرشاير، في سبتمبر/ أيلول، واعترفت أنها كانت حديث الكثيرين بعد علاقتها مع صوفي والتي وجدت ميتة في يونيو/ حزيران، عن عمر يناهز 32 عاما، وقالت كاتي:" في الفيلا كنت مرعوبة جدا لأنني لم أعرف ما يفكر فيه العالم الخارجي، وما تفكر فيه عائلتي وأصدقائي، لذا كنت منزعجة جدا من فكرة عدم دعمهم لي".

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