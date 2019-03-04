محمد اسماعيل - القاهرة - حسناء الشيمي

تعتمد بعض السيدات على ارتداء حزام لربط البطن بعد الولادة القيصرية بهدف التخلص من بروزها وترهلها، اعتقادا أنه يساعد على شد العضلات، فهل بالفعل حزام البطن له دور في الحفاظ على قوام المرأة بعد الولادة؟.

أكد الدكتور عمرو الطباخ، استشاري أمراض النساء والتوليد، أن ارتداء حزام البطن بعد الولادة بهدف ربط البطن لايساعد على شد الترهلات ولا يقي البطن من بروزها.

لمزيد من القراءة عن هل ربط البطن بعد الولادة القيصرية يقلل من الترهلات؟.. أطباء يجيبون اضغط هنا