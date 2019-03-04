عضو "القومي للمرأة": "إحنا في عصر ذهبي للسيدات"

قالت رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إن القيادة السياسية تدعم تمكين المرأة.

وأضافت يحيى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم، مع برنامج "صباح الورد" على قناة "ten": "إحنا في عصر ذهبي للمرأة من خلال ما تقوم به الدولة من أجل النهوض بالمرأة".

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل وفق استراتيجية النهوض بالمرأة، التي أقرها الرئيس في عام 2017، بكل خططها ولجانها وفروعها.

Advertisements

وأوضحت "أن المجلس يعمل على التمثيل السياسي والاجتماعي للمرأة، وسن التشريعات التي تصب في صالح المجتمع بأكمله، كتغليظ تشريعات العنف، وتشريعات الأحوال الشخصية، وتغليظ عقوبات حرمان المرأة من الميراث وعقوبات التحرش والختان.

وتابعت: "التمكين الاقتصادي للمرأة غير مسبوق، كتوفير برامج الشمول المالي والقروض الدوارة والإدخار والمشارع الصغيرة والمتوسطة وشهادة أمان التي قدمتها الدولة بـ25 مليون جنيه لـ50 ألف سيدة".

​