بالصور| "القومي للمرأة" يحتفل بمرور 100 عام على تاريخ نضال السيدات منذ 1919

في إطار احتفالات بمرور 100 عام على تاريخ نضال المرأة المصرية منذ عام 1919 وحتى 2019، وأقيمت تحت عنوان "أصل الحكاية" وأصل فرع بني سويف للمجلس القومي للمرأة فاعلياته، حيث أقام ورشة عمل بجامعة بني سويف بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، حيث تستهدف الورشة تدريب 50 فتاة من قرى شريف باشا بمركز بني سويف، وقرية النويرة بمركز إهناسيا، والواسطى، وقرية الحلابية بمركز سمسطا، على الحرف التراثية مثل "النحاس، والخيامية"، التي أشاد بها نائب رئيس الجامعة، وعضوات المجلس.

وتتيح الورشة الفرصة للفتيات لفتح آفاق عمل في القرى التي أتين منها، ما يفتح الباب أمامهن للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وكما قام مدير مركز النيل للإعلام ببني سويف، بتقديم محاضرة عن مهارات الاتصال والتواصل وفهم الآخر، ضمن خطة تستهدف تنفيذ تدريبات تنمية بشرية في مجال "تمكين الذات" للسيدات والفتيات في القرى المستهدفة من البرنامج الذي يستمِرّ حتى السابع عشر من الشّهر الجاري.

واستكمالا لفاعليات الاحتفالية بالمحافظة، شن الفرع حملة طرق الأبواب بقرى مركز إهناسيا، حيث زارت 30 رائدة ريفية 2002 سيدة للقيام بنشر الوعي لدى السيدات بأهمية دور المرأة المصرية وعلى أنها السند وصمام الأمان للوطن، وأيضا أهم الخدمات التي تقدمها الدولة من تكافل وكرامة ومبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وغيرها من الخدمات التي تخدم المواطنين.

واستكمل أيضا نشر "حملة لإني رجل"، بإجمالي 500 زيارة يوميًا لـ10 شباب متطوع لرفع الوعي بقضايا المرأة وأهمية دعم ومساندة الرجل لها واستكمالاً للأنشطة التي يطلقها فرع بني سويف، بالتعاون مع مديرية الصحة ووحدة نوادي المرأة بإدارة تنظيم الأسرة.

تم عقد لقاء مع 20 مشرفة بنادي قرى بمركزي ببا والفشن عن تعريف الشمول المالي وأهدافه وأهميته للأفراد ومؤسسات الدولة، وكذلك التعريف ببنك مصر بالخدمات المقدمة منه للمواطنين على أن يتم توزيع كروت مجانية مقدمة من البنك للرائدات وذلك للبدء لإدراجهم ضمن النظام المصرفي.

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