وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، "رسالة محبة" إلى متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".
وقالت إليسا: "يوم أحد مرفع مبارك عالجميع. تحضروا للصوم بهدف واحد ووحيد، إنو تحبوا أكتر وتكونوا أشخاص أفضل بالمسامحة والخير".
وكتبت في تدوينه أخرى: "حيث يكون كنزكم يكون قلبكم أيضا (لو ١٢:٣٤) صوم مبارك للجميع، والصلاة للمتعبين سرا ويحتاجون الرجاء".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التغريدتين، اللاتان حصلتان على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات المهنئة ببداية الصوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| إليسا توجه رسالة محبة لمتابعيها: "صوموا من أجل أن تصبحوا أشخاص أفضل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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