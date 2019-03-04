بالصور| إليسا توجه رسالة محبة لمتابعيها: "صوموا من أجل أن تصبحوا أشخاص أفضل"

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، "رسالة محبة" إلى متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت إليسا: "يوم أحد مرفع مبارك عالجميع. تحضروا للصوم بهدف واحد ووحيد، إنو تحبوا أكتر وتكونوا أشخاص أفضل بالمسامحة والخير".

وكتبت في تدوينه أخرى: "حيث يكون كنزكم يكون قلبكم أيضا (لو ١٢:٣٤) صوم مبارك للجميع، والصلاة للمتعبين سرا ويحتاجون الرجاء".

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التغريدتين، اللاتان حصلتان على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات المهنئة ببداية الصوم.

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