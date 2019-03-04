أصالة تتحدث مجددًا عن جنسيتها: "أنا واحدة منّ عوائل كثيرة بالوطن العربي"

تحدثت الفنانة أصالة نصري، عن الجنسيات التي حصلت عليها طوال حياتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

وغردت "نصري": "أنا أفخر بأنّي أحمل جنسية وطني الأمّ سوريا، وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين، وكذلك أحمل جنسيّة فلسطنيّة هديّة غاليه من أهلنا هناك".

وأضافت: "لا أحمل جنسيّة أجنبيّة رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت، أنا واحدة منّ عوائل كثيرة بالآلاف على امتداد الوطن العربي".

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وتأتي تلك التغريدة، عقب مطالبة الفنانة سورية المنشأ بحصولها على الجنسية المصرية، خلال حديثها لبرنامج "إم بي سي ترند"، قائلة: "تلزمني الجنسية المصرية.. أعطوني إياها وخلصوني وحياتي"، وذلك على هامش الحفل الذي أقامته في القاهرة، وتبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

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