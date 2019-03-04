تحدثت الفنانة أصالة نصري، عن الجنسيات التي حصلت عليها طوال حياتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".
وغردت "نصري": "أنا أفخر بأنّي أحمل جنسية وطني الأمّ سوريا، وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين، وكذلك أحمل جنسيّة فلسطنيّة هديّة غاليه من أهلنا هناك".
وأضافت: "لا أحمل جنسيّة أجنبيّة رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت، أنا واحدة منّ عوائل كثيرة بالآلاف على امتداد الوطن العربي".
وتأتي تلك التغريدة، عقب مطالبة الفنانة سورية المنشأ بحصولها على الجنسية المصرية، خلال حديثها لبرنامج "إم بي سي ترند"، قائلة: "تلزمني الجنسية المصرية.. أعطوني إياها وخلصوني وحياتي"، وذلك على هامش الحفل الذي أقامته في القاهرة، وتبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتحدث مجددًا عن جنسيتها: "أنا واحدة منّ عوائل كثيرة بالوطن العربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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