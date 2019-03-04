بالصور| عرض أزياء صيفي للمصممة منة خليل

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قدمت مصممة الأزياء منة خليل، عرض أزياء مميز وشقي حسب وصف الحضور، بمجموعة من التصميمات المتنوعة بين الفستان والجامبسوت والسلوبيت والبلورو.
وتميز العرض بمجموعه من الملابس الكجول التى تعطي طابع الانطلاق والحرية في اختيار الألون، وتنوع القماش والتصميمات الفضفاضة حسب حديثها لـ"هن"، مضيفة أن التصميمات تناسب نهار يوم صيفي حار.
لم تحصر منه نفسها بلون محدد ولكنها نوعت ومزجت بين الأقمشة السادة والمنقوشه وأخرى منقطة، والمألمة، كما استخدمت أيضا الاقمشه التي المستوحاة من جلود الحيوانات كالثعبان.
وجاء ذلك العرض خلال حفل تتويج ملكة جمال الأناقة لعام 2019، والتي حصلت فيه دعاء عبدالرحيم على اللقب في الموسم الخامس للمسابقة.
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