انت الان تتابع تفاصيل خبر مساجد بريطانيا تفتح أبوابها لغير المسلمين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 11:31 صباحاً - فتحت المساجد في عموم بريطانيا، يوم الأحد، أبوابها للناس من جميع المعتقدات؛ مع انطلاق فعالية "زر مسجدي" التي تقام سنوياً في البلاد منذ 2015؛ بهدف تعزيز الحوار بين الأديان.

وشارك أكثر من 250 مسجداً في الفعالية التي استُقبلت بترحيب المواطنين من جميع الديانات والمعتقدات.

وجرى إشراك الزائرين في أنشطة تهدف إلى توسيع معرفتهم بالإسلام والمسلمين ومقاصد المساجد.

وفي تعليق على الفعالية، قال الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا، هارون خان: "رغم استمرار وجود أولئك الذين يزرعون الكراهية والفُرقة في مجتمعنا، أظهر المسلمون اليوم في عموم بريطانيا أنه رغم أفعالهم فإننا مستمرون في القيام بعكس ما يفعلون؛ من خلال بناء الجسور وتوحيد المجتمعات".

كما أعرب عن شكره "لكل من شارك في الفعالية اليوم".

وأُقيمت فعالية "زر مسجدي" لهذا العام وسط ارتفاع حادٍّ في الإسلاموفوبيا، وجرائم الكراهية المعادية للإسلام، مع مهاجمة المتطرفين اليمينيين للمساجد والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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وقد أشاد زعماء الأديان بالفعالية؛ على اعتبار أنها تُعدّ نجاحاً ومثالاً على التسامح والقبول بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة في بريطانيا.

و"جمعية كينغستون الإسلامية" في جنوب غربي لندن هي واحد من المراكز الإسلامية التي فتحت أبوابها لمجتمعها المحلي؛ حيث عقدت مجموعة متنوّعة من الأنشطة، ومن ضمن ذلك إقامة جولة داخل المسجد، وعرض نماذج من الفنون الإسلامية والنصوص الدينية.

وقال جيرمي، وهو بريطاني غير مسلم ومنخرط بنشاط مع المجتمع المسلم: "أنا أحضر يوم الافتتاح كل عام، وفي عام أتعلم شيئاً جديداً"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأضاف: "وفي كل عام أرى المزيد والمزيد من الناس يزورون المسجد وينخرطون مع المجتمع المسلم، وكداعٍ للتعددية الثقافية هذا يجعلني سعيداً للغاية".

وتابع جريمي: "هذا الحدث يبعث برسالة إلى المعادين للإسلام وأولئك الذين يعارضون الوحدة بأن بريطانيا ستظلّ مجتمعاً مفتوحاً وشاملاً، لا يرحّب فقط بالشعوب من مختلف الأديان، بل يتفاعل معهم بنشاط حتى يعرف بعضهم بعضاً".

يُشار إلى أنه إلى جانب العامّة اغتنم النواب البريطانيون الفرصة لزيارة ناخبيهم المسلمين والتعبير عن دعمهم للمجتمع المسلم الكبير والمؤثر في بريطانيا.

ومن ضمن المشاركين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربن.