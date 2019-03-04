منها تناول المضادات الحيوية.. أسباب تقلل فاعلية حبوب منع الحمل

تتفاجأ السيدات أحيانا بحملها، بالرغم من تناولها حبوب منع الحمل، ويأتي ذلك بسبب العديد من الاعتبارات منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition":
- تناول بعض المضادات الحيوية، مما يعيق عمل حبوب منع الحمل.
- نسيان تناول حبة من حبوب منع الحمل في أحد أيام الأسبوع.
- يمكن للمرأة إجراء اختبار الحمل المنزلي في أي وقت تشك فيه أنها حامل، لكن إذا أجري الاختبار قبل اليوم الذي يتوقع فيه مجيء الدورة الشهرية قد تكون النتيجة السلبية كاذبة، أما إذا كانت النتيجة إيجابية فهذا يعني ارتفاع مستوى هرمونات الحمل، وتأكد حدوثه.
لذلك، إذا كنت تتناولين حبوب منع الحمل وترغبين في إجراء اختبار الحمل المنزلي يُنصح بإجرائه بعد اليوم الذي تتوقعين فيه مجيء الدورة للحصول على نتيجة أدق.
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