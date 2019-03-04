نجوي غراب: وصلت للعالمية بفضل إرادتي ومدربي السباحة المصريين

قالت نجوى يوسف غراب السباحة عالمية، إنّ عمرها الآن 76 عاما، وهي فخورة بوصولها إلى هذه السن، ورغم ذلك ما زالت بطلة عالمية في السباحة.

وأضافت غراب، خلال لقائها مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، أنّها سعيدة جدا بكل مرحلة في حياتها، إذ حصلت على 7 ميداليات خلال مشاركتها في البطولات العالمية، وشاركت في 5 بطولات عالمية في السباحة، وتستعد حاليا لدخول بطولة العالم في السباحة بكوريا الجنوبية.

وتابعت السباحة العالمية، أنّها تأمل في تحقيق ميدالية جديدة في بطولة كوريا الجنوبية، رغم صعوبتها الشديدة لوجود مشاركين من أنحاء العالم كافة، بين 9 إلى 12 ألف سباح، من ذات الفئة العمرية.

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