بلانكا بلانكو تظهر بإطلالة أنيقة أثناء زيارة لمُتحف اللوفر

بدت الممثلة والعارضة السابقة بلانكا بلانكو، كأنها مستعدة للاستيلاء على مدينة الحب والأضواء، عندما ظهرت وهي تلتقط بعض الصور أمام متحف اللوفر، السبت، وبدت الجميلة البالغة من العمر 37 عاما مذهلة عندما وقفت أمام الهرم الزجاجي لالتقاط بعض الصور، واستعرضت بلانكو بطنها المسطح في بلوزة قصيرة باللون العنابي فوق السرة.

وأبقت بلانكا على شعرها مصفف إلى الوراء لتظهر ملامح وجهها الناعمة، وارتدت بلانكا بنطالا بنيا فاتحا ووشاحا ورديا مطبوعا باللون الوردي، وتأتي جولتها إلى باريس بعد أن أذهلت الحضور في حفلة توزيع جوائز الأوسكار الأحد الماضي عندما ارتدت فستانا باللون الأصفر الذهبي، وقبل حفلة توزيع جوائز الأوسكار رقم 91 شاركت بلانكا وبشكل حصري إطلالتها المنتظرة لصحفية "ديلي ميل".

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واستعانت النجمة بفنانة المكياج مينا أبراموفيتش ومصففة الشعر تينا ديزون، وقبل أن تضع مكياجها استخدمت مقشرا طبيعيا مصنوعا من حبوب القهوة، وقالت إنه المفضل لها وإنها تستخدمه للحصول على بشرة ناعمة وحيوية في حفلة توزيع جوائز الأوسكار، وصرّحت بلانكا ببعض التفاصيل عن ثوبها في حفلة الأوسكار وقالت "وصل ثوبي من باريس الأربعاء حسب الطلب من المصمم الفرنسي كريستوف غيلارمي وهو باللون الأصفر الذهبي وهو لوني المفضل".

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وأوضحت "قرّرت هذا العام ارتداء مجوهرات شمير من قبل المصممة كريستين إير، لأنها شخصية قوية وملهمة ولمست قلبي، سأحصل على خاتم من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط بسعر 2500 دولار، وخاتم ثلاثي اللون من الألماس بقيمة 6000 دولار وأقراط الماس تكلف 60 ألف دولار، وهناك إسورة من الماس بنحو 250 ألف دولار.. التكلفة الإجمالية لجميع مجوهراتي هي 500.318 دولارا".

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