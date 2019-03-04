محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال: إفراز الدموع والعماص بكثرة لدى الأطفال من المشكلات التي تصيب الأمهات بالقلق، وعند تزايد هذه الإفرازات واستمرارها لفترة يتطلب ذلك استشارة للطبيب، لأنه ربما تشير إلى حالة مرضية يعاني منها الطفل تتطلب العلاج الفوري. لمزيد عن كثرة إفراز الدموع والعماص عند الأطفال.. إليكِ الأعراض وطرق العلاج..اضغط هنا

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