هندية صاحبة أطول شعر بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حصلت المراهقة الهندية نيلانشي باتيل، من ولاية جوجارات، على لقب صاحبة أطول شعر في العالم، بعد أن أدرج اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وفقًا لموقع صحيفة "البيان".

وبلغ طول شعر باتيل حتى الآن، وفقاً لـ "ديلي ميل" 170 سم في الطول، وأوضحت الفتاة أن خلف هذا الرقم القياسي الذي حققته، هناك تجربة سيئة مع مصفف شعر عندما كان عمرها 6 سنوات.

وقالت: "لقد قصصت شعري، بعد أن خضعت لحلاقة سيئة للغاية، لذلك قررت عدم قص شعري بعدها للأبد، وكان عمري 6 سنوات".

وأشارت باتيل، التي يلقبها أصدقائها بـ «رابونزيل»، إلى أن والديها يدعمان قرارها: «الناس يعتقدون أنني أواجه الكثير من المشكلات مع شعري، لكني في الحقيقة ليس لدي أي مشكلات، فأنا أمارس الرياضة وكل شيء بشكل طبيعي، فأنا محظوظة بشعري».

واختتمت حديثها قائلة إنها: "تمشط شعرها في جديلة طويلة، أو تلفه وتربطه فوق رأسها عندما تذهب إلى حفلة أو عند ممارسة لعبة كرة الطاولة، وهكذا

تشعر بالراحة"، نافية أن يكون لديها أي نية لتقصير الشعر في المستقبل.