بالصور| دار "فالنتينو" تتألق خلال "أسبوع الموضة" في باريس

تألقت دار أزياء "فالنتينو" العالمية، خلال أسبوع الموضة، المُقام حاليًا بالعاصمة الفرنسية، باريس، عقب عرض مجموعتها لأزياء شتاء 2019.

وتنوعت الموديلات بين الفساتين القصيرة، والطويلة، فضلًا عن القطع "الكاجوال"، كما اعتمدت بعض التصاميم على الأقمشة ذات الطباعة.

واعتمدت المجموعة على الألوان الزاهية والمختلفة، كالأصفر، والأبيض الذي غلب على معظم التصميمات، فضلا عن البيج، الفوشيا، الأحمر، وغيرها من الألوان.

وإليكِ عدة نماذج من العرض للتعرف عليها:

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