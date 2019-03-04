زوجة تطلب الخلع: "مش عايزني أخرج مع صحابي.. طلع متناقض"

"انسي أنك عندك أصحاب خلاص انتي دلوقتي بقيتي زوجة كفاية سطحية"، كلمات متكررة جعلت "نهى.م"، تتخذ قرارها باستحالة الحياة مع زوجها الذى حاول تقييد حريتها وعزلها عن أصدقائها المقربين.

رفضت الزوجة العشرينية الخضوع لتحكمات زوجها، وتقول اثناء حديثها لـ"هُن": "بيغير عليا جدًا حتى من أصحابي البنات وبعد الجواز بـ3 شهور منعني إني أشوفهم نهائي بحجة أنهم مش كويسين رغم أنهم أصحابي من قبل الجواز".

خلافات متكررة عند طلبها زيارة أصدقائها أو الخروج معهم وكانت تأتى الإجابة: "أصحابك دول انسيهم، انتي بتاعتي أنا بس ومتتكلميش ولا تهذرى مع حد غيري".

امتنعت الزوجة عن الخروج مع أصدقائها والسفر معهم كما اعتادت للحفاظ على زوجها ولكن إصراره على عدم الحديث معهم نهائيًا كانت بداية تفكيرها في الانفصال عنه.

وتقول: "منعني من كل حاجة بحبها، ومن السفر مع أصحابي وإن إحنا نشوف بعض أو الكلام معاهم في التليفون وكمان سبت الشغل بسببه مقدرتش أستحمل وقت الفراغ".

ومع محاولات متكررة معه لكي يتركها تتحدث مع أصدقائها كان الضرب هو مصيرها، وتابعت: "قبل الجواز مكنش كده كانت كل حاجة كويسة بالعكس ده كان بيشجعنى أشوف أصحابي وأخرج معاهم وكان دايما بيشكر فيهم طلع متناقض في كل حاجة".

قررت الزوجة بعد مرور عام على الزواج طلب الطلاق ومع رفض الزوج وتصميمه على إهانتها كان الخلع هو الطريق الذى سلكته الزوجة للتحرر من سيطرة زوجها.

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