"الورد والرسائل والخروجات".. مفاتيح قلب مولودة "برج الحوت"

"والله بحبك موت وأحب برج الحوت"، كلمات من أغنية قام بغناءها الهضبة عمرو دياب، والتي أصبحت مرتبطة ارتباطًا كبيرًا بمواليد برج الحوت، وأصبحت مقرونة بهم.

أصحاب هذا البرج يمتازون بالرومانسية الشديدة وقدرتهم على احتواء شريكهم في العلاقة وخاصة المرأة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تمتلك مولودة برج الحوت سحرًا أنثويًا خاصًا يميزها عن سائر النساء، ورصد "هُن" أبرز المفاتيح التي تستطيع من خلالها نيل قلبها والفوز به:

- الرومانسية"

تتمتع شخصية مولودة برج الحوت بالرومانسية، ويجب على شريكها في العلاقة التودد والتقرب لها من خلال الرسائل النصية التي تعبر عن حبه وشغفه بها، خلق جو مليئ بالرومانسية كجلب باقات الورود لها التي قد تغير مزاجها في أقل من ثانية.

– امرأة الحوت لا تحب السيطرة:

تكره مولودة الحوت السيطرة الزائدة فهي لا تحب التقيد أو التحكم الزائد في حياتها، بالإضافة لكونها لا تحب الغيرة التي تزيد عن الحد وهو ما يجعلها تفكر في الإنسحاب من العلاقة.

– مشاعرها رقيقة:

تعاني امرأة الحوت من الحساسية الشديدة فهي تأخذ كل الأمور بشكل به نوعًا من الحساسية، وتعتبره كأنه نوعًا من الإنتقاد اللاذع حتي لو لم يكن الشخص الآخر يقصده، لذا حاول التأكيد على حبك لها بين الحين والآخر

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