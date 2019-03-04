بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

أثار شادي سرور أحد مشاهير "سوشيال ميديا" الجدل، عقب نشره صورة جديدة بصحبة فتاة شقراء، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "سرور" بأزياء كاجوال قاتمة اللون، محتضنًا فتاة شقراء ترتدي سُترة جلدية سوداء وبنطلون ضيق، معلقًا: "7 شهور من غيرها".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "أنت كل شوية هطلعلنا بحدوتة"، و"مين دي يا شادي"، و"أنت قاصد تثير الجدل وتستفزنا".

وكان "شادي" أعلن عن تركه الإسلام، قائلًا: "سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، اللي مفروض مؤمنة بالله بل هم أهل النفاق، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيدًا، معرضا للهجوم الهمجي، مع أني لم أضر أحدا أبدا، وكان لي مواقف اجتماعية وسياسية في صالح الخير للمجتمع، رغم من صغر سني وقدراتي المحدودة، في النهاية بالنسبة لكل الناس اللي ظنوا فيا خير ودعموني بالكلام والفيديوهات الشهور السابقة".

وبعد أيام من ذلك المنشور، أكد "سرور" تراجعه عن ذلك القرار، موضحًا أن الإسلام دين التسامح والرحمة.

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