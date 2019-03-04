من أرشيف الصحافة| محاولة اغتصاب فتاة على يد عربجي أثناء توصيلها بالحنطور

تعرضت فتاة لمحاولة اغتصاب على يد "عربجي" استقلت معه لعودتها إلى منزلها، لكن وجدت نفسها أشبه بالوعاء الذي يفرغ فيه رغباته الجنسية ويسرق مصوغاتها الذهبية.

تعود تفاصيل الواقعة التي نشرتها جريدة الوفد، في عددها الصادر بتاريخ 19 يناير 1990، حينما عادت الفتاة من سفرها إلى محافظتها سوهاج، فاستقلت بعربة الحنطور، لكن "العربجي" انحرف بالعربة إلى منطقة خالية من السكان، وهناك حاول الاعتداء عليها وسرقة مصوغاتها الذهبية.

ظلت تصرخ الفتاة آملا في نجدتها من محاولة "العربجي" في اغتصابها، حتى تمكن أمين الشرطة من سماعها، فأخطر على الفور ضباط الشرطة الذين تمكنوا من نجدتها، وتشكيل فريق بحث لمحاولة العثور على العربجي الهارب.

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