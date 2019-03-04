بالفيديو| سيدة تلقي رضيعها على الأرض بوحشية.. وشاهد: "مشاكل عائلية"

عرض برنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، فيديو يظهر إلقاء أم لطفلها على الأرض بأسيوط.

ويظهر الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة أمام أحد المحال سيدة تحمل طفلا وتمسك بيدها طفلا آخر، ثم ترفع الصغير الذي تحمله في الهواء وتلقيه على الأرض.

وقال أسامة أحمد الذي سجلت كاميرا محله ما حدث، إنه أثناء تواجده بالمحل سمع مشادة كلامية بين أم الطفل ووالدتها، حيث طلبت أم الطفل منها عدم الاقتراب وإلا ألقت الطفل على الأرض.

وأضاف أنه بمجرد اقتراب والدتها ألقت الطفل على الأرض، مشيرا إلى أن الطفل لا يتجاوز العشرة أشهر.

وتابع أن والدته طبيعية وليست مصابة بأي مرض نفسي، موضحا أنها تواجه بعض المشكلات العائلية مع والدتها بسبب انفصالها عن زوجها.

وأشار إلى أن قوات أمن أسيوط ألقت القبض عليها، أول أمس، ونقلت الطفل لأحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي، مضيفا أنه لم يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل.

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