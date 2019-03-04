توقعات الأبراج وحظك اليوم 4/3/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد.

-الحمل:

يوم مليء بالطاقة الإيجابية، لا داعٍ للقلق أو التردد، عليك استغلال عقلك وإحساسك معًا، واترك الهموم جانبًا اليوم.

-الثور:

عليك بمساعدة الآخرين، لكن عليك أيضا أن تهتم بنفسك، وإذا كنت تبحث عن أشياء جديدة يجب عليك الخروج إلى الواقع والحياة العملية.

-الجوزاء:

إذا كنت تواجه خللًا في علاقة ما مع أحد المقربين، عليك باتخاذ موقف الآن. يجب أن تدع عواطفك جانبًا وخذ القرارات المهمة بعقلك.

-السرطان:

تواجه اليوم بعض المشاكل في العمل ومع الأصدقاء، عليك الحذر في التعامل مع الآخرين. فكّر مرتين قبل إصدار أي حكم على الآخر.

-الأسد:

الأمور تسير على ما يرام، والمزيد من الإشراق والتألق في طريقه إليك، تتميز بشخصية قوية وفعالة في تلك الأيام، لذا استغل ذلك جيدًا في جذب الناس إليك وقيادتهم.

-العذراء:

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تحتاج لكثير من التعديلات للمصطلحات المترسخة في عقلك لكي تواكب تفكير المحطين بك تجنبا للعناء، عليك الاستمتاع بالتنوع واحترم الاختلافات.

-الميزان:

يوم مليء بالتوتر والضغوطات حاول التحلي بالمرونة وتعامل مع الأمر بحكمة وذكاء كي تخرج بنتائج إيجابية.

-العقرب:

أحداث اليوم قد تجعلك تشعر بالتوتر والحيرة، والتفكير المستمر أنك تستحق اهتمام ومعاملة أفضل من الأشخاص المقربين، عليك الثقة في نفسك وفي قدراتك الرائعة.

-القوس:

يوم رائع على الصعيد المهني، قد تدخل في مشاريع جديد تزيد من دخلك المادي، وتحقق إنجازات على جميع الأصعدة .

-الجدي:

عليك التفكير في نفسك أولًا، والبدء في تحقيق أحلامك وطموحاتك. أنت تستحق الأفضل.

-الدلو:

يوم جيد على الصعيد الاجتماعي، عليك التحلي بالشجاعة في اتخاذ القرارات المهمة التي تخص حياتك المهنية.

-الحوت:

اهتم بحالتك الصحية بشكل أكبر، وركّز على نفسك، أما على الصعيد العاطفي فهناك شخص ما مُعجب بك.