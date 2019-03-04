«فاطمة» تطلب الطلاق: «بطحته عشان حاول يعاشرني بما يخالف شرع الله»

بعد 7 أعوام من الزواج، رفعت «فاطمة.أ» 31 عامًا، ربة منزل، دعوى «طلاق للضرر» ضد زوجها «محمد.م» 36 عامًا موظف، حملت رقم 3518/2018، بعدما استحالت العشرة بينهما، بعدما نشبت مشاجرة بينهما بالأيدي وأسفرت عن إصابة الزوج بجرح في الرأس 3 سم.
زواج جاء بعد قصة حب استمرت نحو عامين وانتهت على أبواب محكمة الأسرة، تروي الزوجة العشرينية لـ«هن»: «اتعرفت عليه في الشغل وحبينا بعض وحوشنا سوا لحد ما اتجوزنا وكانت حياتنا كويسة الحمد لله.. لكن من فترة بدأت المشاكل بينا تكبر بسبب فرجته على الأفلام اللي مش كويسة ومطالبته لي بالمعاشرة بما يخالف شرع الله».
بعد 7 سنوات من الزواج حاول الاعتداء عليّ بما يخالف شرع الله، تضيف «فاطمة»: «حاول اغتصابي في الحرام بعد إلحاح عليّ للتجاوب معه.. من غير ما يحترم رغبتي ولا يحافظ على إني أم عياله ولما رفضت حاول إجباري بالعافية.. فضربته بقعر الكوباية في دماغه».
خلاف بين الزوجين أدى إلى مشاجرة بالأيدي: «اه فتحتله دماغه بالكوباية عشان حاول يجبرني ويغتصبني.. أنا ست حرة ومحدش يجبرني على حاجة ولو حصلت تاني هقتله.. ومش ندمانة ولا هرجعله عمري وهطلق وأخد عيالي ونفقتي عشان ده راجل مبيصونش العشرة».
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