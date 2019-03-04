الامارات | كاتي كاسيدي ضيفة دبي في معرض «الأفلام والقصص المصوّرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي كاسيدي ضيفة دبي في معرض «الأفلام والقصص المصوّرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظّمو معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، الذي يقام سنوياً في دبي، عن انضمام كاتي كاسيدي لقائمة المشاهير المشاركين في الحدث المرتقب في أبريل المقبل.

وصنعت كاتي، وهي ابنة الفنان ديفيد كاسيدي، لنفسها بصمة خاصة بمشاركتها في سلسلة من الأدوار في مجموعة من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، مثل «ميلروز بليس»، و«غوسيب غيرل»، قبل أن تحقق شهرة عالمية عن دورها بشخصية لوريل لانس أو (بلانك كناري) في مسلسل الأبطال الخارقين «السهم Arrow»، لتكون رابع أبرز المشاهير العالميين المشاركين في المعرض هذا العام.

ويحظى مسلسل السهم، وهو جزء من شبكة سي دبليو التلفزيونية، ومن إنتاج دي سي كوميكس، بمتابعة واسعة، وتتضمن برامج قناة سي دبليو مسلسل «البرق The Flash» و«سوبر غيرل»، وهي مشهورة بمسلسلاتها الناجحة.

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وبدأت النجمة، البالغة من العمر 32 عاماً، المولودة في كاليفورنيا وترعرعت في لوس أنجلوس، مسيرتها المهنية بمشاركتها في أفلام الرعب من إنتاج هوليوود، مثل «ون آ سترينجر كولز» و«بلاك كريسماس». كما ظهرت كاسيدي مع الممثل الشهير ليام نيسون في فيلم الإثارة «تيكين» الذي حقق نجاحاً كبيراً.

وسيحظى زوار معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة بمقابلة كاتي على مدار ثلاثة أيام، وذلك من خلال المقابلات المباشرة التي ينظمها المعرض ليمنح جماهيره إمكانية طرح الأسئلة، والتعرف الى شخصيته عن قرب.

وبذلك تنضم كاتي إلى كل من مايك كولتر من مسلسل «لوك كيدج» من سلسلة أفلام مارفل، وروس ماركاند من مسلسل «ذا ووكينج ديد»، وتارا سترونغ إحدى أهم الممثلات المشهورة في مجال الأداء الصوتي، إلى لائحة الضيوف.

وتقام فعاليات المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 11 إلى 13 أبريل المقبل.