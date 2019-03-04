الامارات | «إكسبو 2020 دبي» يبحث عن مبتكرين صغار

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» يبحث عن مبتكرين صغار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار مبادرة للمبتكرين الصغار، أطلقها «إكسبو 2020 دبي»، أصبح لدى الطلاب من أكثر من 1200 مدرسة في أنحاء الدولة الفرصة كي يستغلوا تفكيرهم الإبداعي ومهاراتهم الابتكارية في وضع أفكار قد تحدث تغييراً إيجابياً في المجتمع.

واستناداً إلى فكرة أن الابتكار قد يأتي من تصميم بسيط، أو خطة عفوية مكتوبة على ورق مناديل، أو أي ورقة أخرى، فإن برنامج إكسبو للمدارس يوجه الدعوة إلى طلبة المدارس لإيجاد حل مبتكر للتحديات اليومية التي تواجه الجميع. ويمكن تطوير هذه الأفكار بالتعاون مع المدرسين في الفصول الدراسية.

وستعرض المناديل والأفكار الأولى من مشروعات الطلاب على الإنترنت على الموقع الرسمي لبرنامج إكسبو للمدارس (www.schools.expo2020dubai.com). وستتحول أكثر الأفكار إبداعاً إلى نماذج أولية تعرض في مركز الزوار التابع لإكسبو 2020، في إطار الالتزام بوضع النشء في قلب إكسبو الدولي المقبل، الذي سيفتح أبوابه في 20 أكتوبر 2020.

من جهتها، قالت مديرة إدارة برنامج إكسبو للمدارس لدى «إكسبو 2020 دبي»، علياء آل علي: «لقد استقبل برنامجنا بالفعل أكثر من 4000 طالب من مدارس من مختلف أنحاء الإمارات في مركز الزوار التابع لإكسبو، واطلعنا بشكل مباشر على إبداعاتهم. وستستند مبادرة مبتكري إكسبو 2020 الصغار إلى ذلك، فتقدم منصة إبداعية شمولية لصغارنا كي يعرضوا مواهبهم، ولنحفزهم على تطوير حلول إبداعية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والعالم». ووجهت المبادرة الدعوة إلى المعلمين كي يسجلوا طلابهم في «مبتكري إكسبو 2020 الصغار» من اليوم وحتى 13 أبريل المقبل، إذ سيشرف المعلمون على الطلاب خلال العملية الإبداعية، وسيختارون أفضل الأفكار وسيدعمونها. ومن خلال تنزيل باقة الابتكار الخاصة بـ«إكسبو 2020 دبي» من موقع برنامج إكسبو للمدارس، سيتمكنون من العمل مع الطلاب على تطوير أفكار إبداعية، وسيصاحب ذلك تحقيق أهداف تعليمية أوسع نطاقاً.

وستختار كل مدرسة طالباً أو مساهمة في كل مستوى من مستويات البرنامج: (رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية). وسيضع الطلاب قائمة قصيرة بالأفكار، بالتعاون مع خبراء في المجال المعني ومع إكسبو 2020. وسيكون لكل مدرسة ابتكار طلابي واحد على الأقل معروض في مركز الزوار. وستكون لديه فرصة أن يعرض على ملايين الزوار والمشاركين من أنحاء العالم خلال الحدث.

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ويعدّ الابتكار ركناً أساسياً من فكر «إكسبو 2020 دبي»، الذي يشكل شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل» مصدر إلهام خلال مسيرة التحضير، وصولاً إلى موعد إقامة الحدث في 20 أكتوبر 2020، ويهدف خلال هذه الفترة وما بعدها إلى تعزيز فرص التواصل بين الناس في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحفيز العقول على إحداث تأثير مستدام.

من رسوم بسيطة إلى جوائز

تولدت ابتكارات شهيرة من رسوم بسيطة على ورق مناديل؛ مثل جهاز المسح والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، الذي حاز مبتكره جائزة نوبل. والشيء نفسه ينطبق على الخط المستخدم في معظم بطاقات الائتمان.

4000

طالب من مدارس من مختلف أنحاء الإمارات، اطلع برنامج إكسبو للمدارس على إبداعاتهم.